ترامب يرجح الكشف عن "صفقة القرن" بعد الانتخابات الإسرائيلية

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان على الأرجح عن "صفقة القرن" التي صاغها مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تجري في 17 سبتمبر المقبل.

وكوشنر المتحدر من أصول يهودية هو صهر ترامب والمهندس الرئيسي لخطة التنمية الاقتصادية المقترحة بقيمة 50 مليار دولار مقابل إحلال السلام في المنطقة.

وكان كوشنر قد قال إن ترامب مستعد للتواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "في الوقت المناسب"، مضيفا أن لدى واشنطن مقاربة مدروسة ولا نزال نتحرى الدقة ونفكر في تقديم مقترحات منطقية للفلسطينيين والإسرائيليين من أجل العيش بسلام وازدهار.

وادعى كوشنر أن واشنطن تقدم "فرصة للفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء النزاع الذي استمر سنوات طويلة".

وذكر أنه قدم في ما يسمى ورشة عمل البحرين للسلام "الخطوط العريضة للمستقبل الاقتصادي في المنطقة"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن مزيد من الخطوات.

وتقترح الخطة الاقتصادية جذب استثمارات من الدول العربية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام.

المصدر: رويترز