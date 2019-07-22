خامنئي خلال لقائه وفدا من "حماس": "صفقة القرن" مؤامرة لتدمير الهوية الفلسطينية بالأموال

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، خلال لقائه وفدا من المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن "صفقة القرن" الأمريكية هي مؤامرة لتدمير الهوية الفلسطينية عبر استخدام الأموال.

إقرأ المزيد

وشدد آية الله خامنئي، على أن قضية فلسطين تمثل القضية الأولى والأهم في العالم الإسلامي.

ويزور طهران وفد رفيع من حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، حيث بحث أمس الأحد، مع رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي، التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، لا سيما صفقة القرن وتداعياتها، وما يرتبط كذلك بالأوضاع الإقليمية والدولية، "وجرى استعراض العدوان الصهيوني المتواصل على مدينة القدس واستهداف أهلها ومقدساتها".

وأشارت "حماس" في بيان لها إلى أن الوفد أكد "التمسك بحقوق شعبنا ورفض التنازل عن أي جزء منها مهما كانت الضغوط والتحديات".

المصدر: فارس+ hamas.ps