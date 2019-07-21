وفد حماس يعقد لقاءات في طهران

التقى وفد رفيع من حركة "حماس" يتقدمه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، يوم الأحد، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي.

وقالت الحركة في بيان نشر في موقعها على الإنترنت إنه "دار خلال اللقاء حوار معمق حول التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، لا سيما صفقة القرن وتداعياتها، وما يرتبط كذلك بالأوضاع الإقليمية والدولية، وجرى استعراض العدوان الصهيوني المتواصل على مدينة القدس واستهداف أهلها ومقدساتها".

وأشارت في البيان إلى أن الوفد أكد "التمسك بحقوق شعبنا ورفض التنازل عن أي جزء منها مهما كانت الضغوط والتحديات".

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كما أكد "جهوزية المقاومة واستعدادها للدفاع عن شعبنا وحقوقنا، والرد على أي عدوان صهيوني. وعبر الجانبان عن توافقهما الكامل على خطورة السلوك الأمريكي والصهيوني تجاه قضية فلسطين وعلى المنطقة بشكل عام والأمة بأسرها".

ووفقا للبيان، فقد "جرى خلال اللقاء التأكيد على رفض العدوان الأمريكي في المنطقة لا سيما الحصار على إيران ومحاولات التحرش العسكري بها".

بدوره ثمن خرازي "موقف المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة، وأيضاً تمسك أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات بحقوقهم لا سيما حق العودة إلى فلسطين".

المصدر: hamas.ps