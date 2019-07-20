وفد رفيع المستوى من حماس يصل إلى طهران

وصل وفد رفيع المستوى من حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة تستغرق عدة أيام.

وذكرت مواقع تابعة للحركة، أنه من المقرر أن يلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين.

كما يضم الوفد قيادات من الحركة، منهم موسى أبو مرزوق وماهر صلاح وعزت الرشق وزاهر جبارين وحسام بدران وأسامة حمدان وإسماعيل رضوان وخالد القدومي.

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وقد صرح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في وقت سابق من السبت بأن وفدا قياديا كبيرا من الحركة يزور طهران، معربا عن أمله بأن تحقق هذه الزيارة "نتائج مهمة".

واستنكر هنية في تصريحاته لقاء وزير الخارجية البحريني مع مسؤولين إسرائيليين في واشنطن، إلى جانب الزيارات المتبادلة بين مسؤولي إسرائيل والإمارات.

المصدر: hamas.ps