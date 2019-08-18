أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه فعلا أبدى الاهتمام بإمكانية استحواذ الولايات المتحدة، على جزيرة غرينلاند، التابعة لمملكة الدنمارك، كإقليم يتمتع باستقلال ذاتي واسع.

وفي تعليقه على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، عن مناقشته سرا مع مستشاريه فكرة شراء غرينلاند، قال ترامب يوم الأحد في مؤتمر صحفي في نيوجيرسي، بثت تفاصيله "سي إن إن": "لقد تحدثنا عن ذلك".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "تم التطرق لهذه الفكرة، وقلت عند ذلك، إن الفكرة مثيرة للاهتمام من وجهة نظر استراتيجية. هذا يمكن أن يثير اهتمامنا".

وأكد ترامب، أنه لا يعتبر هذا الموضوع من الأولويات الهامة.

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وقبل ذلك، أثار نبأ، اهتمام ترامب بشراء الجزيرة المذكورة، ردود فعل غاضبة، وخاصة في غرينلاند، حيث قال وزير خارجية غرينلاند، إن أكبر جزيرة في العالم ليست معروضة للبيع.

وتابع الوزير آني لون باجر، في تعليق لـ"رويترز" "نحن منفتحون على التجارة لكننا لسنا للبيع".

المصدر: وكالات