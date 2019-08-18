اعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الأحد أن حركة طالبان لا يمكنها إعفاء نفسها من اللوم على الهجوم الدموي الذي استهدف عرسا بالعاصمة كابل وأسفر عن مقتل 63 شخصا وإصابة 182 آخرين.

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وكتب غني على "تويتر": "لا يمكن لطالبان إعفاء أنفسهم من اللوم على توفير منصة للإرهابيين.. اليوم هو يوم حداد".

Taliban cannot absolve themselves of blame, for they provide platform for terrorists. Today is the day of mourning, hence #StateBuilder have cancelled today's gathering at the Loya Jirga tent. — Ashraf Ghani (@ashrafghani) August 18, 2019

ونفت حركة طالبان أي صلة لها بالانفجار الذي استهدف صالة الأعراس ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 63 شخاصا وجرح أكثر من 180 آخرين واستهدف عرسا غربي العاصمة كابل.

وذكر متحدث الداخلية الأفغانية نصرة رحيمي مساء أمس السبت، أن "العشرات وقعوا بين قتيل وجريح في الهجوم بالمنطقة السادسة، وأن "الانفجار وقع بالقرب من منصة العريس".

وكانت المنطقة ذاتها قد شهدت قبل أكثر من أسبوع هجوما بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة الأفغانية ونفذته طالبان، عن مقتل 14 شخصا وإصابة 145 معظمهم من المدنيين.

المصدر: وكالات