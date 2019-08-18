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الرئيس الأفغاني لا يعفي طالبان من الهجوم الانتحاري على عرس كابل

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الرئيس الأفغاني لا يعفي طالبان من الهجوم الانتحاري على عرس كابل
Reuters Mohammad Ismail
الرئيس الأفغاني أشرف غني
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اعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الأحد أن حركة طالبان لا يمكنها إعفاء نفسها من اللوم على الهجوم الدموي الذي استهدف عرسا بالعاصمة كابل وأسفر عن مقتل 63 شخصا وإصابة 182 آخرين.

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وكتب غني على "تويتر": "لا يمكن لطالبان إعفاء أنفسهم من اللوم على توفير منصة للإرهابيين.. اليوم هو يوم حداد".

ونفت حركة طالبان أي صلة لها بالانفجار الذي استهدف صالة الأعراس ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 63 شخاصا وجرح أكثر من 180 آخرين واستهدف عرسا غربي العاصمة كابل.

وذكر متحدث الداخلية الأفغانية نصرة رحيمي مساء أمس السبت، أن "العشرات وقعوا بين قتيل وجريح في الهجوم بالمنطقة السادسة، وأن "الانفجار وقع بالقرب من منصة العريس".

وكانت المنطقة ذاتها قد شهدت قبل أكثر من أسبوع هجوما بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة الأفغانية ونفذته طالبان، عن مقتل 14 شخصا وإصابة 145 معظمهم من المدنيين.

المصدر: وكالات

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