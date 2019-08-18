أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن حكومة الولايات المتحدة تلقّت صورا سرية تؤكد أن إيران تستعد لإطلاق صاروخ جديد الأسبوع المقبل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن عدد من المسؤولين الأمريكيين قولهم إنه، على الرغم من تطمينات طهران بأن الإطلاق لا يحمل طابعا عسكريا ويهدف لإطلاق قمر صناعي إلى المدار، ترى فيه واشنطن أن طهران ماضية في تطوير برنامجها البالستي.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الصاروخ الإيراني يعمل بالتكنولوجيا نفسها التي تستخدم في الصواريخ البالستية التي "قد تستهدف يوما الولايات المتحدة".

ونقلت الشبكة عن مسؤولين دفاعيين واستخباراتيين أمريكيين أن إيران تعمل على تطوير دقة ومدى صواريخها، ما يثير مخاوف إمكانية استخدام هذه الأسلحة ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

كما أكدت "سي إن إن" أن صورا تسلمتها من منظمة Planet Labs ومعهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري تؤكد تكثيف الأنشطة في المنطقة التي من المتوقع أن يطلق منها الصاروخ، مع وصول عربات وحاويات كبيرة للنقل البحري إليها يعتقد أنها تحتوي على أجزاء من الصاروخ.

المصدر: "سي إن إن"