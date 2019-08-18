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الولايات المتحدة.. اعتقال 18 شخصا في مظاهرات نظمها اليمين المتطرف

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الولايات المتحدة.. اعتقال 18 شخصا في مظاهرات نظمها اليمين المتطرف
Reuters Jim Urquhart
مظاهرات لأنصار اليمين المتطرف في بورتلاند، ولاية أوريغون، الولايات المتحدة، 17 أغسطس 2019
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أعلنت شرطة بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية عن اعتقال 18 شخصا، خلال مظاهرات لأنصار اليمين المتطرف وأخرى مضادة للفاشية يوم أمس السبت.

وكانت جمعيات يمينية متطرفة قد دعت أنصارها للتظاهر السبت، احتجاجا على اعتقال 6 من المنتمين لها.

من جهتها، دعت الحركات المناهضة للفاشية المعروفة بتسميتها العامة "أنتيفا"، إلى مواجهة اليمينيين خلال مسيرتهم.

والمدهش أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن على موقع "تويتر"، أنه يتابع الأوضاع في بورتلاند عن كثب، ويدرس إدراج "أنتيفا" المناهضة للفاشية على قائمة المنظمات الإرهابية.

يذكر أن مدينة بورتلاند قد شهدت توترات أثناء مسيرات مماثلة لأنصار اليمين المتطرف في 2017 و2018، حين وقعت اشتباكات بين اليمينيين والمشاركين في المسيرات المضادة.

المصدر: وكالات

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