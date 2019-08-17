استنفار أمني بمدينة بورتلاند الأمريكية عشية مسيرات لأنصار اليمين المتطرف

تشهد مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية استنفارا أمنيا، عشية مسيرات متوقعة لأنصار اليمين المتطرف وأخرى مضادة لمناهضي الفاشية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن أكثر من 20 هيئة ووكالة أمنية فدرالية ومحلية، بما فيها مكتب التحقيقات الفدرالي، تساعد الشرطة المحلية في تنظيم الإجراءات الأمنية لمراقبة الأوضاع في المدينة.

وتعهد عمدة المدينة تيد ويلر بـ "التسامح صفر" تجاه أي أعمال عنف أو شغب.

وكانت جمعيات يمينية متطرفة قد دعت أنصارها للتظاهرالسبت، احتجاجا على اعتقال 6 من أفراد الجماعات اليمينية.

من جهتها، دعت الحركات المناهضة للفاشية المعروفة بتسميتها العامة "أنتيفا" إلى موجهة اليمينيين خلال مسيرتهم.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، إنه يتابع الأوضاع في بورتلاند عن كثب، وإنه يدرس إدراج "أنتيفا" على قائمة المنظمات الإرهابية.

يذكر أن مدينة بورتلاند قد شهدت توترات أثناء مسيرات مماثلة لأنصار اليمين المتطرف في 2017 و2018، حين وقعت اشتباكات بين اليمينيين والمشاركين في المسيرات المضادة.

المصدر: وكالات