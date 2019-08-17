الهند تخفف القيود على كشمير

بدأت السلطات الهندية اليوم السبت بتخفيف القيود الأمنية الصارمة التي فرضتها على إقليم كشمير عقب إلغاء الحكم الذاتي فيه.

وبعد أسبوعين تقريبا من الحصار المعلوماتي غير المسبوق، كتب شهيد شودهاري مفوض التنمية في مدينة سريناغار أكبر مدينة في كشمير على "تويتر"، أن أعمال استئناف خدمات الهاتف الأرضي انطلقت والقيود سترفع عن معظم المناطق اعتبارا من اليوم، فيما تواصل المقرات الحكومية عملها.

وطمأن المسؤول سكان كشمير بالقول إن المنتجات الأساسية موجودة بوفرة وليس هناك أي دوافع للهلع وشراء السلع وخزنها.

Since most restrictions are being lifted tomorrow, I have a humble advice. Please don't rush for panic shopping. Stocks are in abundance, making them available to all is our commitment. — Shahid Choudhary (@listenshahid) August 16, 2019

من جانبها، أكدت الشرطة المحلية عبر "تويتر" تخفيف الإجراءات الأمنية في 35 منطقة، واصفة الوضع الحالي بـ"السلمي".

Restriction has been relaxed in the jurisdictions of 35 police stations in #Valley. All districts have made local announcements accordingly. Situation remains peaceful.@JmuKmrPolice — Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) August 17, 2019

وأفادت أكبر وكالة إخبارية في الهند PTI بأن خدمات الهاتف الأرضي استؤنفت في 17 من أكثر من 100 مقسم هاتفي في سريناغار، وكذلك في بعض مناطق أخرى بالإقليم.

المصدر: RT + "أسوشيتد برس"