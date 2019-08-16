ترامب يستشير إدارته لبحث الانسحاب من أفغانستان

يلتقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بمستشارين أمنيين ومسؤولين كبار لمناقشة الترتيبات الخاصة بالانسحاب التدريجي من أفغانستان.

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وأكد مسؤولون بالبيت الأبيض أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، سيشاركان في الاجتماع الذي سيعقد في منتجع ترامب بنيوجيرسي.

وسيراجع الاجتماع نتائج أشهر من الجهود الدبلوماسية التي قادها المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى جانب خطط بدء انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من البلاد.

وتسعى إدارة ترامب إلى إرجاع آلاف الجنود من أفغانستان مقابل تنازلات تقدمها "طالبان"، كجزء من اتفاق مبدئي لإنهاء حرب تستمر منذ 18 سنة.

المصدر: "واشنطن بوست"