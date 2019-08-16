النائبة الأمريكية رشيدة طليب: لن أزور الضفة الغربية بسبب شروط إسرائيل التعسفية

أكدت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، أنها لن تزور الضفة الغربية بسبب "الشروط التعسفية" التي فرضتها تل أبيب.

وكتبت طليب منشورا على "تويتر" قالت فيه إن "محاولة إسكاتي ومعاملتي على أنني مجرمة ليس هو الأمر الذي تريده مني (جدتي)".

Silencing me & treating me like a criminal is not what she wants for me. It would kill a piece of me. I have decided that visiting my grandmother under these oppressive conditions stands against everything I believe in--fighting against racism, oppression & injustice. https://t.co/z5t5j3qk4H — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 16. august 2019

وأضافت: "لقد قررت أن زيارة جدتي تحت هذه الشروط الظالمة تتعارض مع كل قناعاتي حول محاربة العنصرية والظلم والاضطهاد".

وقالت طليب في تغريدة أخرى: "عندما صرت نائبة، أعطى ذلك أملا للشعب الفلسطيني بأن هنالك أخيرا شخص سيقول الحقيقة حول الظروف غير الإنسانية. لا يمكنني أن أسمح لدولة إسرائيل بأن تسرق ذلك الأمل عبر إذلالي واستغلال حبي لجدتي حتى أخضع لسياساتهم العنصرية والظالمة".

وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية قد أكدت أنها ستسمح لطليب بزيارة عائلتها في الضفة الغربية "لاعتبارات إنسانية"، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية رسالة منسوبة لطليب، تطلب فيها الأخيرة السماح بزيارة جدتها مقابل تعهدها بـ"عدم الترويج لدعوات مقاطعة إسرائيل".

المصدر: RT