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إسرائيل تسمح للنائبة في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب بزيارة عائلتها في الضفة الغربية

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إسرائيل تسمح للنائبة في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب بزيارة عائلتها في الضفة الغربية
Reuters RC/DH
النائبة رشيدة طليب
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أكدت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن تل أبيب ستسمح لنائبة الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، بزيارة عائلتها في الضفة الغربية، بعد أن كانت منعت زيارتها الرسمية.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال أمس الخميس إنه لن يسمح للنائبتين الديمقراطيتين طليب وإلهان عمر بإجراء زيارة مخطط لها لإسرائيل.

يتبع....

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