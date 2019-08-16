إسرائيل تسمح للنائبة في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب بزيارة عائلتها في الضفة الغربية
Reuters RC/DH
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أكدت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن تل أبيب ستسمح لنائبة الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، بزيارة عائلتها في الضفة الغربية، بعد أن كانت منعت زيارتها الرسمية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال أمس الخميس إنه لن يسمح للنائبتين الديمقراطيتين طليب وإلهان عمر بإجراء زيارة مخطط لها لإسرائيل.
يتبع....
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