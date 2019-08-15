ترامب ينصح تل أبيب بمنع عمر وطليب من زيارة إسرائيل

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السلطات الإسرائيلية لعدم السماح لعضوتي الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر ورشيدة طليب، بدخول الأراضي المحتلة.

وكتب ترامب في منشور على "تويتر" قائلا "أن تسمح إسرائيل بزيارة عمر وطليب، فذلك دليل على ضعف كبير. هما تكرهان إسرائيل والشعب اليهودي، ولا يوجد ما يمكن قوله أو فعله لتغيير رأيهما في هذا الشأن"، مضيفا أن عمر وطليب تمثلان "عارا حقيقيا".

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 августа 2019 г.

من جهته، نقل الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية، صالح النعامي، عن قناة التلفزة الإسرائيلية "12" قولها إن "نتنياهو يتجه لمنع عضوي الكونغرس إلهان عمر ورشيدة طليب من زيارة الأراضي الفلسطينية خشية أن تستغلا الزيارة في تشجيع حركة المقاطعة الدولية على إسرائيل، وأن تقدما على استفزازات عبر زيارة المسجد الأقصى".

قناة التلفزة الإسرائيلية "12": نتنياهو يتجه لمنع عضوي الكونغرس إلهان عمر ورشيدة صليب من زيارة الأراضي الفلسطينية خشية أن يستغلا الزيارة في تشجيع حركة المقاطعة الدولية على إسرائيل وأن يقدما على استفزازات عبر زيارة المسجد الأقصى



عرفتم لماذا تسمح إسرائيل للمطبعين بزيارة الأقصى؟ — د.صالح النعامي (@salehelnaami) 15 августа 2019 г.

ولفت التلفزيون الإسرائيلي في وقت سابق إلى أن زيارة عمر وطليب إلى القدس، وعزمهما الصلاة في المسجد الأقصى ولقاء قيادات السلطة الفلسطينية، تثير استنفارا إسرائيليا واسعا.

المصدر: RT + "تويتر"