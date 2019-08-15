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إسرائيل تعمل بنصيحة ترامب وتمنع عمر وطليب من دخول البلاد

ترامب ينصح تل أبيب بمنع عمر وطليب من زيارة إسرائيل

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ترامب ينصح تل أبيب بمنع عمر وطليب من زيارة إسرائيل
عمر وطليب
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دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السلطات الإسرائيلية لعدم السماح لعضوتي الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر ورشيدة طليب، بدخول الأراضي المحتلة.

وكتب ترامب في منشور على "تويتر" قائلا "أن تسمح إسرائيل بزيارة عمر وطليب، فذلك دليل على ضعف كبير. هما تكرهان إسرائيل والشعب اليهودي، ولا يوجد ما يمكن قوله أو فعله لتغيير رأيهما في هذا الشأن"، مضيفا أن عمر وطليب تمثلان "عارا حقيقيا".

من جهته، نقل الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية، صالح النعامي، عن قناة التلفزة الإسرائيلية "12" قولها إن "نتنياهو يتجه لمنع عضوي الكونغرس إلهان عمر ورشيدة طليب من زيارة الأراضي الفلسطينية خشية أن تستغلا الزيارة في تشجيع حركة المقاطعة الدولية على إسرائيل، وأن تقدما على استفزازات عبر زيارة المسجد الأقصى".

ولفت التلفزيون الإسرائيلي في وقت سابق إلى أن زيارة عمر وطليب إلى القدس، وعزمهما الصلاة في المسجد الأقصى ولقاء قيادات السلطة الفلسطينية، تثير استنفارا إسرائيليا واسعا.

المصدر: RT + "تويتر"

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