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"غريس-1" تنقلب إلى "نيران البحر الحمراء" وترفع العلم الإيراني!

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Reuters Jon Nazca
ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1"، في مضيق جبل طارق، جنوب إسبانيا، 15 أغسطس 2019
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أعلن مسؤول إيراني عن إطلاق اسم جديد على الناقلة الإيرانية "غريس-1" التي احتجزت في جبل طارق مطلع يوليو الماضي وتم الإفراج عنها أمس.

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وأكد نائب رئيس مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية جليل إسلامي في تصريح صحفي أدلى به أمس الخميس، أن الناقلة المفرج عنها ستغادر جبل طارق بطلب من مالكيها، تحت اسم "ادريان دريا" (Adrian Darya) (نيران البحر الحمراء بالفارسية) وسترفع علم إيران بدلا من علم بنما.

واحتجزت سلطات جبل طارق وبريطانيا الناقلة في الرابع من يوليو الماضي بدعوى أنها كانت متوجهة إلى سوريا بشحنة من النفط في انتهاك للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

وقررت جبل طارق الإفراج عن الناقلة بعد حصولها على ضمانات من طهران بشأن وجهتها، رغم طلب الولايات المتحدة تمديد فترة احتجازها.

المصدر: وكالات

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