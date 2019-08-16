جبل طارق: نشك بأن تتوجه "غريس-1" إلى سوريا وعلى طهران الوفاء بالتزاماتها

أعلن رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، أن بإمكان الناقلة الإيرانية "غريس-1" التي احتجزت في يوليو الماضي مغادرة سواحل البلاد عندما تكون مستعدة لذلك بالفعل بعد قرار الإفراج عنها.

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وأكد بيكاردو في تصريح له أن الناقلة قد تغادر جبل طارق اليوم الجمعة أو غدا السبت، موضحا أن ذلك يتوقف على التفاصيل اللوجيستية، وأشار إلى أن المحكمة العليا في جبل طارق ستدرس أي طلب أمريكي لاحتجازها.

وأعرب رئيس وزراء حكومة جبل طارق عن شكوكه بشأن إمكانية توجه الناقلة المفرج عنها إلى سوريا، قائلا إن بلاده تتوقع من طهران الوفاء بتعهداتها بهذا الشأن.

وسبق أن احتجزت سلطات جبل طارق بمساعدة بريطانيا الناقلة الإيرانية أوائل يوليو الماضي، بدعوى أنها كانت متوجهة إلى سوريا بشحنة من النفط في انتهاك للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.

وفي وقت لاحق من الشهر الماضي، احتجزت إيران بدورها الناقلة "Stena Impero" البريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز بدعوى خرقها قوانين الملاحة، ما زاد من حدة التوتر في منطقة الخليج.

وطالبت الولايات المتحدة أمس سلطات جبل طارق بتمديد فترة احتجاز الناقلة الإيرانية.

المصدر: رويترز