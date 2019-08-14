قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء، إن السعودية والإمارات تسعيان إلى تقسيم اليمن، بينما تدعم طهران اليمن الموحد.

إقرأ المزيد

وأضافت الخارجية في بيان أن "الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن هي محاولة لتقسيمه عبر مؤامرة مريبة مثيرة للشك"، مشددة على أن "إيران تدعم اليمن الموحد وتعتبر الحفاظ على وحدة اليمن مسؤولية مشتركة لجميع أطياف الشعب اليمني".

وأملت الخارجية الإيرانية، بعد "إيقاف عدوان التحالف السعودي الإماراتي في أن تتمكن الأحزاب والجماعات اليمنية من التوصل إلى عقد حوار يمني - يمني للتغلب على أزمات اليمن، وتشكيل حكومة يمنية شاملة تحكم جميع أنحاء البلاد".

ورأت الخارجية الإيرانية أن "التحالف السعودي الإماراتي وإلى جانب مرتزقته لم يتمكن خلال 5 سنوات وعبر استخدام أكثر أنواع السلاح تطورا، من كسر إرادة الشعب اليمني، ومني بهزيمة أمام روح الجهاد والصمود لدى الشعب اليمني".

كلام الخارجية الإيرانية يأتي بعد تأكيد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي خلاله لقائه المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثي، محمد عبد السلام، أمس الثلاثاء، أن السعودية والإمارات تسعيان لتقسيم اليمن، مشددا على ضرورة مواجهة مؤامراتهما ودعم وحدة اليمن.

من جهته، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في تصريح اليوم أن اللقاء الذي جمع قيادات من الحوثيين بالمرشد الأعلى في إيران، دليل يثبت أن الحوثيين يعملون كوكلاء لإيران.

المصدر: RT