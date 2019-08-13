المرشد الأعلى الإيراني: السعودية والإمارات تسعيان لتقسيم اليمن

استقبل المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثي، محمد عبد السلام.

وقال خامنئي إن السعودية والإمارات تسعيان لتقسيم اليمن، مشددا على ضرورة مواجهة مؤامراتهما ودعم وحدة اليمن.

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وأكد المرشد الإيراني الأعلى أن السعوديين والإماراتيين وحلفاءهم لن يحققوا أهدافهم في اليمن، مضيفا أن الرياض وأبو ظبي ارتكبتا جرائم كبيرة في البلاد التي تعاني أزمة منذ سنوات.

وصرح المرشد الأعلى الإيراني بأن وحدة اليمن تتطلب إجراء حوار بين اليمنيين، مجددا دعم طهران ليمن موحد في مواجهة مؤامرات السعودية والإمارات لتقسيمه.

كما تسلم خامنئي رسالة خطية من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

إلى ذلك، أكد المرشد الإيراني أن بلاده حققت تقدما كبيرا في مجال صناعة الأسلحة الدفاعية رغم العقوبات.

من جهته، صرح المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، بأن مواقف إيران في دعم الشعب اليمني تبعث فيهم الحماس، مشيرا إلى أن ولاية خامنئي امتداد لولاية النبي والإمام علي.

المصدر: وكالات