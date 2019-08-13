"فرونتكس": انخفاض الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بنسبة 30%

أعلنت وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، اليوم الثلاثاء، انخفاض الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 30% مقارنة بعام 2018.

وذكرت "فونتكس" عبر موقعها الالكتروني أن عدد المهاجرين غير الشرعيين بلغ 54300 مهاجر.

وارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر طرق الهجرة الرئيسة في أوروبا، في شهر يوليو 2019، بنسبة 4%، مقارنة بشهر يونيو الماضي ليبلغ عددهم نحو 10500 مهاجر.

إقرأ المزيد

وأضافت أن طريق شرق المتوسط شهد في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام انخفاض عدد المهاجرين بنسبة 6% مقارنة بعام 2018، ليبلغ عددهم 28200 مهاجر.

وفي السياق نفسه، لفتت "فونتكس" إلى أنه على الرغم من الانخفاض العام، إلا أن عدد المهاجرين إلى الجزر اليونانية في بحر إيجه، شهد ارتفاعا بمقدار الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فيما كان معظم المهاجرين من الأفغان.

أما في المسار الغربي المتوسطي، فبلغ إجمالي عدد المهاجرين في الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين نحو 13 ألف مهاجر، أي أقل بنسبة 41% عن ذات الفترة من عام 2018.

وأفادت "فونتكس" بأنه في طريق غرب البلقان، وصل عدد المهاجرين في الفترة ذاتها إلى ما يقارب 5800 مهاجر، ما يعد الضعف مقارنة بعام 2018، مشيرة إلى أن الأفغانيين والإيرانيين كانوا الأكثر هجرة عبر هذا الطريق.

ويعد المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى العدد الأكبر من المهاجرين الذين تم اكتشافهم على هذا الطريق في تلك الفترة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين مروا عبر وسط البحر المتوسط نحو 4900، أي أكثر بقليل من ربع العدد الإجمالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما كان التونسيون والسودانيون والباكستانيون أكثر الجنسيات هجرة عبر هذا الطريق.

In July, the number of detections of illegal border crossings on Europe’s main migratory routes rose 4% from the previous month to 10 500. The total for the first seven months of 2019 was 30% lower than a year ago at around 54 300 https://t.co/aKYffCpBbmpic.twitter.com/zoWyiNUyiN — Frontex (@Frontex) 13 августа 2019 г.

المصدر: وكالات