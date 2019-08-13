الداخلية الإيطالية: ليبيا وافقت على إنزال 200 مهاجر غير شرعي في طرابلس

قالت وزارة الداخلية الايطالية، اليوم الثلاثاء، إن سفينة البحث والانقاذ (أوشن فايكينغ) نالت موافقة خفر السواحل الليبي لإنزال أكثر من 200 مهاجر في ميناء طرابلس.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن مصادر في الوزارة أن سفينة (أوشن فايكينغ) غير الحكومية، التي تديرها منظمتا (إس أو إس ميديتراني) و(أطباء بلا حدود)، هي من تقدمت بالطلب للسلطات الليبية من أجل إنزال أولئك المهاجرين غير النظاميين والذين أنقذتهم في عمليتين منفصلتين نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد دعت في وقت سابق إلى عدم مطالبة المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية بنقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى خفر السواحل الليبي، أو توجيههم إلى النزول في ليبيا.

وذكرت أن "الوضع الأمني هناك متقلب للغاية، وأن النزاع المستمر والتقارير واسعة النطاق عن انتهاكات حقوق الإنسان والاستخدام الروتيني للاحتجاز التعسفي للأشخاص الذين يتم إنزالهم في ليبيا تؤكد على حقيقة أنها ليست ملاذا آمنا".

المصدر: آكي الإيطالية