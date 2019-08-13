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شاهد.. أفعى تلتهم نفسها

أخبار العالم

شاهد.. أفعى تلتهم نفسها
RT
شاهد.. أفعى تلتهم نفسها
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جذب مقطع مصور قصير على موقع "فيسبوك" الآلاف من المشاهدين، حيث ظهرت فيه أفعى وهي تلتهم نفسها في تصرف غريب.

وتظهر الأفعى وهي تلتهم ذيلها وكأنها فيما يبدو غير مدركة بأنه جزء من جسدها.

والغريب في الأمر أن الأفعى وكما يبدو من المقطع المصور وبعض الصور، استمرت في الإطباق على ذيلها وابتلاع مؤخرة جسدها وكأنها لا تحس بأي ألم.

وتمكن مصور مقطع الفيديو من تخليص ذيل الأفعى من فمها.

وبحسب رأي بعض خبراء الأحياء والأطباء البيطريين، فإن أمر مثل هذا يعد نادر الحدوث بين الأفاعي، وقد يكون بسبب مرض غريب أصاب هذه الأفعى بالذات ودفعها لفعل ذلك.

المصدر: RT + "فيسبوك"

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