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سلطات جبل طارق تصدر بيانا يدعم ما أعلنته إيران اليوم بخصوص "غريس-1"

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سلطات جبل طارق تصدر بيانا يدعم ما أعلنته إيران اليوم بخصوص
Reuters
ناقلة النفط الإيراني، غريس 1
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أعلنت سلطات جبل طارق اليوم الثلاثاء، أنها تسعى إلى تخفيف التصعيد مع إيران الناجم عن احتجاز ناقلة النفط الإيراني "غريس 1".

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وقال المتحدث باسم حكومة جبل طارق: "نسعى إلى تخفيض التصعيد مع إيران إثر التوتر الناجم عن الاحتجاز القانوني للناقلة غريس 1".

وأضاف المتحدث أن أمر الاحتجاز الحالي للناقلة ينتهي أجله مساء السبت، دون أن يشير إلى التمديد من عدمه.

تصريحات المتحدث هذا تأتي عقب تصريحات لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية رجحت الإفراج في القريب العاجل عن الناقلة "غريس 1" من قبل بريطانيا.

وأشارت المنظمة إلى أن بريطانيا أبدت رغبتها بحل مشكلة ناقلة النفط الإيرانية، وتم تبادل الوثائق المطلوبة لأجل ذلك.

المصدر: وكالات 

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