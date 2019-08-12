اختفاء صحفي جزائري منذ أسبوعين في فرنسا

أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، أن الصحفي الجزائري، خالد ملها، المقيم في فرنسا، اختفى بعد مغادرته منزله منذ 15 يوما.

وقبل أيام، أوردت جمعية فرنسية متخصصة بالمساعدة في البحث عن أشخاص مفقودين، أن ملها، البالغ من العمر 64 سنة، خرج من منزله العائلي في مدينة إيزير (جنوب شرق فرنسا) في31 يوليو، دون أن يظهر له أثر بعد هذا التاريخ.

وأشارت الجمعية إلى أن الصحفي يعاني من مرض ألزهايمر في مرحلته الابتدائية، وخرج من المنزل مرتديا قبعة زرقاء وسترة زرقاء وسروال برمودا بني. وأضافت أن الشرطة التي أخطرتها زوجة الصحفي باختفائه، جندت طائرات هليكوبتر وفريق كلاب مدربة ودوريات للبحث عنه.

وذكرت الجمعية أن الصحفي ربما يحاول السفر إلى باريس أو إلى وطنه الجزائر.

المصدر: وسائل إعلام