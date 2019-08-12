 
مباشر

الولايات المتحدة: قدمنا 9.6 مليار دولار مساعدات إلى سوريا

أخبار العالم

الولايات المتحدة: قدمنا 9.6 مليار دولار مساعدات إلى سوريا
AFP
قوات أمريكية في سوريا - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m935

قالت السفارة الأمريكية في دمشق، إن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية في سوريا، مشيرة إلى أنها قدّمت أكثر من 9.6 مليار دولار من المساعدات.

إقرأ المزيد
تركيا تصر على المنطقة الآمنة في سوريا بعرض 30-40 كيلومترا
تركيا تصر على المنطقة الآمنة في سوريا بعرض 30-40 كيلومترا

وأفادت السفارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية في سوريا.

ونشرت السفارة بيانا على "تويتر"، أكدت فيه أن التمويل الأمريكي يدعم مختلف القطاعات في سوريا، بما فيها المساعدات الغذائية الطارئة والمأوى ومياه الشرب والرعاية الطبية والصرف الصحي.

وأوضحت أن برامج المساعدات الأمريكية تدعم إرساء الاستقرار في شمال شرق سوريا، بما في ذلك تأهيل الكهرباء لأكثر من 1.5 مليون شخص، وإعادة البنية التحتية التي تخدم أكثر من 300 ألف شخص، وإعادة بناء 143 مدرسة توفر التعليم لـ 25 ألف طفل.

وأشارت إلى أنها قدمت، بالتنسيق مع التحالف، أكثر من 80 مليون دولار من الدعم لتدمير الأسلحة التقليدية في المناطق المحررة من "داعش" في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى أعمال إزالة الألغام، كما دعمت برامج التوعية بمخاطر الألغام أيضا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا