قالت السفارة الأمريكية في دمشق، إن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية في سوريا، مشيرة إلى أنها قدّمت أكثر من 9.6 مليار دولار من المساعدات.

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وأفادت السفارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية في سوريا.

ونشرت السفارة بيانا على "تويتر"، أكدت فيه أن التمويل الأمريكي يدعم مختلف القطاعات في سوريا، بما فيها المساعدات الغذائية الطارئة والمأوى ومياه الشرب والرعاية الطبية والصرف الصحي.

وأوضحت أن برامج المساعدات الأمريكية تدعم إرساء الاستقرار في شمال شرق سوريا، بما في ذلك تأهيل الكهرباء لأكثر من 1.5 مليون شخص، وإعادة البنية التحتية التي تخدم أكثر من 300 ألف شخص، وإعادة بناء 143 مدرسة توفر التعليم لـ 25 ألف طفل.

وأشارت إلى أنها قدمت، بالتنسيق مع التحالف، أكثر من 80 مليون دولار من الدعم لتدمير الأسلحة التقليدية في المناطق المحررة من "داعش" في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى أعمال إزالة الألغام، كما دعمت برامج التوعية بمخاطر الألغام أيضا.

.@CoalitionAR: لا تزال الولايات المتحدة 🇺🇸 أكبر مزود للمساعدات الإنسانية في سوريا من خلال تقديم أكثر من 9.6 مليار دولار من المساعدات. يدعم التمويل الأمريكي مختلف القطاعات بما فيها المساعدات الغذائية الطارئة والمأوى ومياه الشرب والرعاية الطبية والصرف الصحي. — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) 9 августа 2019 г.

.@CoalitionAR: تدعم برامج المساعدات الأمريكية 🇺🇸 في شمال شرق #سوريا إرساء الاستقرار، بما في ذلك تأهيل الكهرباء لأكثر من 1.5 مليون شخص، وإعادة البنية التحتية التي تخدم أكثر من 300000 شخص، وإعادة بناء 143 مدرسة توفر التعليم لـ 250،00 طفل — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) 9 августа 2019 г.

المصدر: وكالات