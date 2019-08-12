 
مباشر

تركيا تصر على المنطقة الآمنة في سوريا بعرض 30-40 كيلومترا

أخبار العالم

تركيا تصر على المنطقة الآمنة في سوريا بعرض 30-40 كيلومترا
Reuters MURAD SEZER
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m916

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، أن تركيا تصر على المنطقة الأمنة في سوريا بعرض 30-40 كيلومترا.

إقرأ المزيد
تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على إقامة منطقة آمنة في سوريا
تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على إقامة منطقة آمنة في سوريا

وقال أكار في تصريح لقناة محلية: "المنطقة الآمنة في سوريا يجب أن تمتد من الحدود التركية لـ30-40 كيلومترا إلى داخل الأراضي السورية. نحن ننتظر من الولايات المتحدة الخطوات بهذا الاتجاه تحديدا".

وأضاف أن تركيا مستعدة للعمل بشكل مستقل لإنشاء المنطقة الآمنة، وقال إن لدى أنقرة "خططا بديلة".

وفي وقت سابق، انتهت المفاوضات التركية الأمريكية إلى إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، ووفقا لوزارة الدفاع التركية، فقد توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لإنشاء، في تركيا، مركز تنسيق للعمليات المشتركة في المنطقة الآمنة المخططة لها في شمال سوريا.

هذا وتعارض دمشق هذا الاتفاق بشكل قاطع، لأنه، وفقا للحكومة السورية، يعد اعتداء على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: "سبوتنيك"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا