ظريف يزور قطر يوم عيد الأضحى

بحث وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني يوم أمس في الدوحة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأفادت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، تبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا الثنائية بين البلدين، دون أن تنشر مزيدا من التفاصيل.

ووصل ظريف، مساء أمس الأحد الموافق أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، إلى العاصمة القطرية الدوحة بهدف إجراء لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد الخليجي.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أجرى زيارة قبل نحو شهرين للدوحة، من أجل المشاركة في منتدى الحوار الآسيوي الذي عقد هناك.

وفي كلمته خلال المنتدى، أكد ظريف على ضرورة تعزيز وتنسيق الطاقات في إطار منتدى الحوار الآسيوي لمواجهة الإجراءات الأحادية والتوسعية.

المصدر: إيرنا