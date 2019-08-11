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الهند تعلن حالة تأهب أمني قصوى لإحباط عمليات مسلحة في نيودلهي ومدن أخرى

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الهند تعلن حالة تأهب أمني قصوى لإحباط عمليات مسلحة في نيودلهي ومدن أخرى
Reuters AH
قوات أمنية هندية في مترو نيودلهي (أرشيف)
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أعلنت قوات الأمن الهندية عن حالة التأهب القصوى بعد ورود معلومات عن تخطيط "إرهابيين" لشن هجمات بالقنابل في العاصمة نيودلهي ومدن أخرى.

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ونقل موقع "India Today" عن مصادر أمنية تأكيدها أن "الأجهزة الأمنية حذرت من أن إرهابيين قد يستخدمون سيارات حكومية (لتنفيذ هجمات)، في الوقت الذي يرتدون فيه أزياء رسمية لمخادعة الشرطة".

وأكد مسؤول أمني أن أكثر من 20 ألف شرطي، بمن فيهم القوات شبه العسكرية، سينتشرون حول الحصن الأحمر في دلهي لإحباط أي اعتداء إرهابي.

وأضاف المسؤول أن السلطات الهندية تراقب عن كثب مخيمات اللاجئين الروهينغا في العاصمة، في حين تم إعلان حالة التأهب القصوى في جميع المطارات ومحطات القطار بالبلاد.

وكانت السلطات الهندية أعلنت في وقت سابق حالة التأهب القصوى في مترو دلهي.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تزايد التوتر بين باكستان والهند، بعد إعلان الأخيرة إلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير.

المصدر: "India Today"

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