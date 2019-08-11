أكد وزير الدفاع التركي، خلصوي أكار، أن بلاده دافعت وستبقى تدافع عن حقوقها وشعب قبرص التركية، داعيا الجميع إلى عدم اختبار قوة أنقرة في هذا الشأن.

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وقال أكار إن تركيا لن تغض الطرف عن أي أمر واقع في قبرص وشرق المتوسط وبحر إيجة، ولن تسمح باتخاذ قرارات ضد شعبي تركيا وقبرص التركية.

وأضاف أن "تركيا دافعت وستبقى تدافع عن حقوقها وشعب قبرص التركية، وندعو أن لا يختبر أحد قوتنا"، مشددا على أن "لا أحد ينتظر من شعب قبرص التركية والدولة التركية وشعبها أن يبقوا متفرجين حيال قيام أولئك بالبحث والتنقيب واستخراج الغاز والنفط، والاستفادة من تلك الثروات".

وجاءت تصريحات أكار خلال زيارة أجراها للسفينة الحربية المرافقة لسفينة التنقيب التركية "ياووز"، اطلع خلالها على معلومات حول أنشطة قيادة القوات البحرية، شرق المتوسط وبحر إيجة.

يذكر أن سفينتا التنقيب التركيتين "فاتح" و"ياووز" تواصلان مهامهما في البحر المتوسط قرب جزيرة قبرص، في الوقت الذي تعارض كل من قبرص اليونانية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة شرق المتوسط.

المصدر: "الأناضول"