أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى الوحدات العسكرية في جمهورية شمال قبرص التركية، هي الأولى التي تجمعه مع قادة الجيش.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن أكار ورئيس الأركان العامة يشار غولار، وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، تفقدوا تدريبات القوات الخاصة في جمهورية قبرص الشمالية التركية.

وفي موجز صحفي خلال زيارته قيادة أمن "مرعش"، قال أكار إن "هدفنا الرئيس هو ضمان وجود وأمن أشقائنا القبارصة الأتراك الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ منا".

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وأضاف قائلا: "لقد فعلنا كل ما في وسعنا لضمان أمنهم، ونحن مصممون على مواصلة ذلك".

وأكد أكار أن تركيا تدعم السلام وحسن الجوار في بحري إيجة والأبيض المتوسط.

وصرح وزير الدفاع التركي بأن سفن التنقيب التركية مستمرة في أنشطتها بشرق المتوسط، مشددا على أن القوات البحرية تحمي تلك السفن.

وعن فرص تسوية الأزمة في قبرص، قال خلوصي أكار: "عندما نتحدث عن السلام، يفسرونه على أنه نابع من ضعف، وعندما نتحدث عن رفضنا للأمر الواقع يعتبرون ذلك تهديدا.. لذا ندعو جيراننا إلى تغليب الحكمة والنظر بموضوعية".

واعتبر وزير الدفاع التركي بلاده "ضمانة مهمة لسلام واستقرار وازدهار المنطقة"، مبينا أن وجود القوات المسلحة التركية في الجزيرة أمر لا بد منه من أجل تحقيق الأمن والمساواة.

وتعارض كل من قبرص اليونانية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة شرق المتوسط، فيما أكدت أنقرة، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أكد الوزير التركي مواصلة بلاده محاربة الإرهاب في شمالي العراق وسوريا، حيث قال إن "الدخول إلى أوكار الإرهابيين أينما وجودا دين في أعناقنا.. ولن نتغاضى عن تشكيل ممر إرهابي شمال سوريا إطلاقا".

المصدر: "الأناضول"