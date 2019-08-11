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طهران لواشنطن: لا تنتظروا منا اتصالا!

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طهران لواشنطن: لا تنتظروا منا اتصالا!
Reuters AS/SN/WY/
العلمان الإيراني والأمريكي (الأرشيف)
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها غير مهتمة بدعوات التفاوض الأمريكية، ما دامت العقوبات على اقتصاد البلاد وعلى المرشد الأعلى علي خامنئي مستمرة.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن "انتظار الولايات المتحدة اتصالا من إيران لا جدوى منه، لأن طهران لن تكون السباقة في التفاوض مع واشنطن"، مضيفا أن بلاده "لن تشارك في مفاوضات مع الولايات المتحدة لا تراعي القوانين الدولية".

وأشار موسوي إلى أن رفض التفاوض راجع لما وصفه بـ "الإرهاب الاقتصادي" الذي تمارسه الولايات المتحدة، إضافة إلى العقوبات المفروضة على المرشد الأعلى، علي خامنئي، ما يجعل دعوات واشنطن "غير صادقة لأنها تتزامن من استمرار الضغط والتهديد".

المصدر: RT

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