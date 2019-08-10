قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن شهر أغسطس يعرف بشهر الانتصارات في تاريخ الأمة التركية، وأعرب عن أمله في إضافة نصر جديد لسلسلة انتصارات هذا الشهر.

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وأضاف أردوغان في رسالة نشرها اليوم السبت، بمناسبة عيد الأضحى، هنأ فيها المواطنين: "إن شاء الله سنضيف نصرا جديدا إلى سلسلة الانتصارات في تاريخنا، في أغسطس الحالي أيضا".

واستشهد أردوغان بالانتصارات التي تحققت عبر تاريخ الأمة التركية في شهر أغسطس، من قبيل معارك ملاذ كرد (1071)، ومرج دابق (1516)، ونصر 30 أغسطس إبان حرب الاستقلال (1922)، وعملية السلام العسكرية لنجدة القبارصة الأتراك (1974).

كما لفت أردوغان إلى بدء عملية "درع الفرات" في أغسطس 2016، التي "كانت الضربة الأولى للممر الإرهابي المراد تشكيله على حدود تركيا مع سوريا".

وفي ختام رسالته أكد أردوغان: "سنواصل إلحاق الهزيمة بمن يخططون لإيقاف مسيرة بلادنا عبر وسائل خبيثة عديدة، إنطلاقا من هجمات المنظمات الإرهابية وحتى الأفخاخ الاقتصادية".

يذكر أن أردوغان ألمح مؤخرا إلى نية أنقرة شن عملية عسكرية شرق الفرات في شمالي سوريا، إذا لم يتم إنشاء المنطقة الآمنة كما هو مخطط لها، وإذا استمرت التهديدات تجاه تركيا.

المصدر: الأناضول