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ترامب: تلقيت رسالة لطيفة أمس من كيم جونغ أون وأعتقد أنه سيكون لنا لقاء آخر

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ترامب: تلقيت رسالة لطيفة أمس من كيم جونغ أون وأعتقد أنه سيكون لنا لقاء آخر
Reuters LEAH MILLIS
اللرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تلقى أمس "رسالة لطيفة" من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، معربا عن اعتقاده أنه سيكون هنالك لقاء آخر بينهما.

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وأطلقت كوريا الشمالية، فجر الثلاثاء الماضي، صاروخين تزامنا مع تدريبات عسكرية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة انطلقت أمس الاثنين.

وتعتبر التجربة الصاروخية الشمالية، الرابعة من نوعها في أقل من أسبوعين، منذ أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخها الباليستي الأخير في 25 يوليو الماضي.

يتبع..

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