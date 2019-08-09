أول موقف إيراني من أزمة كشمير

في أول تعليق إيراني على تطورات قضية إقليم كشمير، أكدت طهران أن هذه القضية ليس لها حل عسكري.

إقرأ المزيد

وشدد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، على ضرورة تبني نهج إقليمي ودولي تجاه قضية كشمير.

وكتب عبد اللهيان عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" قائلا: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التوتر المتزايد في كشمير، ونرحب بوسائل الحوار السلمية لخدمة مصالح الشعب والجماعات العرقية في جامو وكشمير ولحل الأزمة".

وأضاف أنه من غير الممكن أن يكون هناك حل عسكري في كشمير، داعيا إلى ضرورة تبني نهج إقليمي ودولي، خاصة على مستوى منظمة التعاون الإسلامي.

وكانت باكستان طردت السفير الهندي لديها، وأعلنت أنها ستخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع نيودلهي وتعلق التبادل التجاري مع الهند، بعد صدور مرسوم رئاسي هندي قضى بإلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير الهندية.

وتظاهر عشرات الأشخاص، اليوم الخميس، أمام السفارة الهندية في العاصمة الإيرانية طهران لإدانة "مقتل مسلمين في كشمير".

المصدر: "فارس"