واشنطن طلبت من سيئول إرسال قوات للمشاركة في المهمة البحرية بمضيق هرمز

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، طلب اليوم الجمعة من كوريا الجنوبية إرسال قوات للانضمام إلى قوة بحرية بقيادة واشنطن للعمل بمضيق هرمز.

إقرأ المزيد

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، جيونغ كيونغ دو، خلال محادثات أجراها مع إسبر اليوم في سيئول إن بلاده تفكر في خيارات مختلفة، لأن سفن كوريا الجنوبية تستخدم مضيق هرمز أيضا.

وبحسب "يونهاب" فقد بحث الجانبان أيضا الجهود الدبلوماسية المشتركة بين البلدين لتحقيق نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وأكد إسبر أن التحالف بين البلدين هو محور رئيسي للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

ووصل إسبر إلى سيئول بعد يوم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الجنوبية وافقت على دفع مبلغ "أكبر بكثير" لتحمل عبء التكاليف المطلوبة لنشر 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، وإن المحادثات جارية لبحث تلك المسألة. لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أبلغ الصحفيين الخميس أن المفاوضات لم تبدأ بعد.

وتأتي الزيارة بعدما أجرت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة سلسلة من التجارب الصاروخية، وفي ظل تعليق محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي إنه "في وقت تتسم فيه الأجواء الأمنية بالتوتر، من المفيد للغاية مناقشة الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية والتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

من الجدير ذكره أن معاهدة للدفاع المشترك موقعة في العام 1953 تجمع واشنطن وسيئول تم بموجبها إنشاء تحالف بين البلدين، وأسست لالتزام كوريا الجنوبية بمشاورة الحكومة الأمريكية بشأن سياستها إزاء كوريا الشمالية.

المصدر: "يونهاب"+ وكالات