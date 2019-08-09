وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، يوم الخميس، الصين بأنها "نظام بلطجي" عقب تصرف قامت به الصين أمس بخصوص دبلوماسي أمريكي.

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وقالت المتحدثة أورتاغوس في تصريحات صحفية: "لا أعتقد أن تسريب بيانات شخصية عن دبلوماسي أمريكي وصوره وأسماء أطفاله.. لا أعتقد أن ذلك احتجاج رسمي. هذا ما يفعله نظام بلطجي".

ونشرت الصين أمس بيانات شخصية وصورة لدبلوماسي أمريكي التقى مع قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.

كما طالبت السلطات الصينية، من الدبلوماسيين الأمريكيين المقيمين في هونغ كونغ "التوقف عن التدخل" في شؤون المدينة، بعد ورود تقارير تتحدث عن لقاء جمع بين دبلوماسيين أمريكيين و"ناشطين مؤيدين للديمقراطية".

وتشهد هونغ كونغ منذ نحو شهرين أسوأ أزمة سياسية منذ إعادة انضمامها إلى الصين عام 1997، إذ احتدمت مظاهرات شعبية معارضة مع اندلاع اشتباكات بين المحتجين وعناصر الأمن في المستعمرة البريطانية السابقة، على خلفية مشروع قانون محلي يقضي بتسليم المطلوبين في قضايا جنائية إلى بكين، ما رأى فيه المتظاهرون خرقا لنظام "دولة واحدة-نظامان اثنان".

المصدر: وكالات