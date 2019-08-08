عثرت الشرطة النيوزيلندية، مساء يوم الأربعاء، على 19 لفافة مملوءة بالكوكايين جرفتها المياه إلى شاطئ بمدينة أوكلاند.

وذكرت الشرطة في بيان، اليوم الخميس، أن القيمة السوقية لتلك الكمية من الكوكايين تصل إلى 1.9 مليون دولار. ولم تكشف الشرطة عن مصدر تلك المخدرات.

وأوضح البيان أن الشرطة أجرت عملية بحث مكثفة على شاطئ بيثيلز على بعد 30 كيلومترا غربي وسط مدينة أوكلاند، ومناطق مختلفة، بحثا عن كميات أخرى، كما طلبت من المواطنين الإبلاغ في حال العثور على مثل تلك اللفافات.

يشار إلى أن مسحا عالميا كشف مطلع العام الجاري أن أسعار الكوكايين هي الأعلى عالميا في نيوزيلندا، حيث يصل سعر الكيلوغرام إلى 250 ألف دولار، أي بما يزيد بأربعة أضعاف عن الولايات المتحدة، فيما يتراوح سعره في بريطانيا بين 50 ألف و60 ألف دولار للكيلوغرام الواحد.

Millions of dollars worth of cocaine bricks are washing up on a New Zealand beach, with police saying there could be more to come https://t.co/xu6iXNUpR9pic.twitter.com/0TJfouSlvV — LADbible (@ladbible) 8 августа 2019 г.

المصدر: وكالات