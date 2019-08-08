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مراسل RT نقلا عن مصادر: مصرع 8 مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصرية قرب قصر الباسل على طريق أسيوط

نيوزيلندا.. الشرطة تعثر على كوكايين بقيمة 2 مليون دولار على أحد الشواطئ (صور)

أخبار العالم

نيوزيلندا.. الشرطة تعثر على كوكايين بقيمة 2 مليون دولار على أحد الشواطئ (صور)
Reuters / Ranu Abhelakh
مخدرات
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عثرت الشرطة النيوزيلندية، مساء يوم الأربعاء، على 19 لفافة مملوءة بالكوكايين جرفتها المياه إلى شاطئ بمدينة أوكلاند.

وذكرت الشرطة في بيان، اليوم الخميس، أن القيمة السوقية لتلك الكمية من الكوكايين تصل إلى 1.9 مليون دولار. ولم تكشف الشرطة عن مصدر تلك المخدرات.

وأوضح البيان أن الشرطة أجرت عملية بحث مكثفة على شاطئ بيثيلز على بعد 30 كيلومترا غربي وسط مدينة أوكلاند، ومناطق مختلفة، بحثا عن كميات أخرى، كما طلبت من المواطنين الإبلاغ في حال العثور على مثل تلك اللفافات.

يشار إلى أن مسحا عالميا كشف مطلع العام الجاري أن أسعار الكوكايين هي الأعلى عالميا في نيوزيلندا، حيث يصل سعر الكيلوغرام إلى 250 ألف دولار، أي بما يزيد بأربعة أضعاف عن الولايات المتحدة، فيما يتراوح سعره في بريطانيا بين 50 ألف و60 ألف دولار للكيلوغرام الواحد.

المصدر: وكالات

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