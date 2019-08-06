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كاراكاس تتهم واشنطن بـ "الإرهاب الاقتصادي" وتدعو الأمم المتحدة لحمايتها

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كاراكاس تتهم واشنطن بـ
AFP Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة صاموئيل مونكادا
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دعت فنزويلا مجلس الأمن الدولي لحمايتها من العقوبات الأمريكية، واصفة إجراءات واشنطن ضدها بـ "الإرهاب الاقتصادي".

وقال مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة، صاموئيل مونكادا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية "إجراءات غير شرعية ضد دولة عضو في الأمم المتحدة، وهذا يلزم المجتمع الدولي بإدانتها".

ودعا مونكادا مجلس الأمن للتدخل و"اتخاذ إجراءات بناء على ميثاق الأمم المتحدة"، مطالبا الأمين العام للمنظمة بـ "إدانة مباشرة للخطوات الأحادية الجانب ضد فنزويلا".

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وأشار إلى أن فنزويلا وجهت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الصدد.

من جهتها، اتهمت الخارجية الفنزويلية واشنطن بممارسة "إرهاب اقتصادي ضد الشعب الفنزويلي"، معتبرة أن الولايات المتحدة "تراهن على فشل الحوار السياسي" بين السلطة والمعارضة الفنزويلية.

وجاء ذلك ردا على قرار الإدارة الأمريكية تجميد كافة أصول وممتلكات الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة، بما فيها التابعة للبنك المركزي ومؤسسة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA.

المصدر: وكالات

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