7 مصابين بإطلاق نار في كندا

أصيب 7 أشخاص بجروح حالة أحدهم حرجة على يد مجهول أطلق النار في أحد النوادي الليلية بمدينة تورونتو الكندية أمس الاثنين، حسب قناة "غلوبال نيوز" نقلا عن الشرطة.

وأضافت القناة أنه وفقا لإدارة النادي، كان نحو 250 شخصا داخل النادي لحظة الحادث، وأفاد شهود عيان بأن شجارا وقع في النادي قبل إطلاق النار.

ولم تنشر الشرطة أي معلومات بعد عن المشتبه بإطلاقه النار، لكنها قالت إن كشف ملابسات الحادث لن يكون أمرا صعبا نظرا لوجود كثير من شهود العيان.

The incident at a Toronto nightclub comes amid several other shootings and firearm discharges over the long weekend in the city. https://t.co/UbhFyjMG2l — Globalnews.ca (@globalnews) August 5, 2019

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ويأتي هذا الحادث بعد هجومي السبت والأحد الماضيين في الولايات المتحدة اللذين خلفا عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: "نوفوستي"