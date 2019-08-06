قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الثلاثاء، إن أي عملية عسكرية تركية شمال سوريا لن تكون مقبولة.

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وأضاف إسبر أن الولايات المتحدة ستمنع التدخل الأحادي من الجانب التركي، لكنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة.

وقال إسبر للصحفيين المسافرين معه إلى اليابان إنه "من الواضح أننا نعتقد أن أي عمل أحادي الجانب من قبل أنقرة سيكون غير مقبول. ما سنفعله هو منع التوغلات الأحادية التي من شأنها أن تسيء إلى المصالح المتبادلة. إن الولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية تتشارك فيما يتعلق بشمال سوريا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق، أن بلاده ماضية في تنفيذ عملية شرق الفرات، وأخطرت كلا من واشنطن وموسكو بذلك، مضيفا أن العملية ستطال منطقة سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو، هدد الشهر المنصرم بشن عملية عسكرية شرق الفرات في سوريا، إن لم يتم إعلان منطقة آمنة هناك، وإذا استمرت أخطار هذه المنطقة تهدد تركيا.

المصدر: "رويترز"