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مقتل 9 أشخاص بهجمات في أفغانستان

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مقتل 9 أشخاص بهجمات في أفغانستان
Reuters
تفجير سيارة مفخخة في كابول - ارشيف
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أسفر تفجير، نفذه "داعش" في كابل اليوم، واستهدف حافلة تابعة لقناة "خورشيد" التلفزيونية الأفغانية، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 4 آخرين بجروح، من بينهم 3 صحافيين.

وقالت الشرطة المحلية، إن الهجوم نفذ باستخدام "قنبلة مغناطيسية" انفجرت في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في وقت لاحق، مسؤوليته عن الهجوم، وزعم بسقوط 22 شخصا بين قتيل وجريح.

وفي ولاية قندهار جنوب أفغانستان، قُتل ما لا يقل عن سبعة من رجال الشرطة، بعد ظهر اليوم، بنيران رفاق لهم يعتقد أنهم موالون لحركة  "طالبان".

وقال مصدر في شرطة ولاية قندهار، إن الهجوم وقع عند حاجز للشرطة.

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وأضاف في حديث لوكالة "فرانس برس": "وقع الهجوم من الداخل، شارك فيه ثمانية مندسّين من طالبان، عند حاجز للشرطة في منطقة شاه والي كوت، وأسفر عن مقتل 7 عناصر من الشرطة وجرح واحد".

المصدر: afp

 

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