مقتل 9 أشخاص بهجمات في أفغانستان

أسفر تفجير، نفذه "داعش" في كابل اليوم، واستهدف حافلة تابعة لقناة "خورشيد" التلفزيونية الأفغانية، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 4 آخرين بجروح، من بينهم 3 صحافيين.

وقالت الشرطة المحلية، إن الهجوم نفذ باستخدام "قنبلة مغناطيسية" انفجرت في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في وقت لاحق، مسؤوليته عن الهجوم، وزعم بسقوط 22 شخصا بين قتيل وجريح.

Seven policemen were killed in an insider attack in Shah Wali Kot district in the southern province of Kandahar, the provincial police media office said in a statement. pic.twitter.com/za4kDRgvds — TOLOnews (@TOLOnews) 4 августа 2019 г.

وفي ولاية قندهار جنوب أفغانستان، قُتل ما لا يقل عن سبعة من رجال الشرطة، بعد ظهر اليوم، بنيران رفاق لهم يعتقد أنهم موالون لحركة "طالبان".

وقال مصدر في شرطة ولاية قندهار، إن الهجوم وقع عند حاجز للشرطة.

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وأضاف في حديث لوكالة "فرانس برس": "وقع الهجوم من الداخل، شارك فيه ثمانية مندسّين من طالبان، عند حاجز للشرطة في منطقة شاه والي كوت، وأسفر عن مقتل 7 عناصر من الشرطة وجرح واحد".

المصدر: afp