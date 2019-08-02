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مقتل ثلاثة من قادة طالبان بغارة جوية في أفغانستان

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مقتل ثلاثة من قادة طالبان بغارة جوية في أفغانستان
Reuters
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قتل 3 من قادة حركة طالبان الأفغانية، نتيجة غارة جوية استهدفت موقعا كانوا فيه بولاية فراه غربي أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في تغريدة على تويتر، إن من بين القتلى الثلاثة "حاكم الظل" للولاية المذكورة.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن سلاح الجو نفذ الغارة في الساعة الثامنة وعشر دقائق من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي. واستهدف القصف مخبأ لمسلحي طالبان في منطقة حق سافيد في ولاية فراه.

وأكدت الدفاع الأفغانية، أن من بين القتلى، الملا عبد الله باري، الذي يعد الحاكم الفعلي للولاية المذكورة.

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وكذلك قتل خلال الغارة الجوية، اثنان من قادة طالبان، مسؤولان عن تنسيق نشاطات المسلحين في الولايات الأفغانية الغربية.

المصدر: نوفوستي

 

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