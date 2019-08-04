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قرقاش: السودان يطوي صفحة البشير والإخوان المسلمين

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قرقاش: السودان يطوي صفحة البشير والإخوان المسلمين
Reuters NEIL HALL
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
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اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن السودان طوى صفحة حكم عمر البشير والإخوان المسلمين.

وكتب قرقاش عبر "تويتر" اليوم الأحد: "يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول الى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير".

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جاء كلام قرقاش عشية توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إلى اتفاق على الوثيقة الدستورية، التي تؤسس لانتقال سياسي في البلاد.

وفي وقت سابق أعرب قرقاش عن وقوف الإمارات إلى جانب السودان "في العسر واليسر"، متمنيا أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع.

المصدر: RT

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