أكد منظمو معرض ياباني للأعمال الفنية، سحب تمثال مثير للجدل يرمز إلى "نساء المتعة"، عقب تلقيهم تهديدات وسط تجدد التوتر بين اليابان وكوريا الجنوبية.

إقرأ المزيد

وقال منظمو "ترينالي آيتشي"، وهو معرض فني دولي، مقام وسط اليابان، إن "تمثال فتاة سلام" الذي يرمز إلى "نساء المتعة" تسبب في طوفان من الشكاوى خلال المعرض الذي افتتح قبل 3 أيام فقط.

وقال حاكم مدينة آيتشي، هيديكي أومورا في مؤتمر صحفي، إن "المعرض قرر رفع التمثال بعد أن تلقى منظموه تهديدات إرهابية عن طريق الهاتف ورسائل البريد الإلكتروني".

وأضاف، "أمس تلقينا رسالة بالفاكس أيضا تقول: تخلصوا منه بسرعة وإلا سآتي بصفيحة بنزين وأسبب لكم مشكلة".

ويشير تعبير "نساء المتعة" إلى النساء اللاتي عملن قسرا، وكثير منهن كوريات، في بيوت الدعارة باليابان خلال الحرب، وهو أمر مؤلم للغاية بالنسبة لمواطنين من البلدين.

وتقول اليابان، إن "المسألة سويت باتفاقيات أبرمت في الماضي"، فيما يرد الكثير من الكوريين، بأن "طوكيو لم تفعل ما فيه الكفاية"، ويطالبون بمزيد من التعويضات للضحايا.

المصدر: رويترز