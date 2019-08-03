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وزير الدفاع الأمريكي يعلن تأييده فكرة نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا

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وزير الدفاع الأمريكي يعلن تأييده فكرة نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا
Reuters lkm/KV
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
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قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم السبت، إنه يؤيد فكرة نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من الأرض في القارة الآسيوية.

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وأكد إسبر أنه يؤيد تنفيذ هذه الخطوة "في وقت قريب نسبيا"، مضيفا "أفضل أن يكون ذلك في غضون أشهر... لكن هذه الأمور تأخذ وقتا أطول مما هو متوقع في الغالب".

يذكر أن واشنطن انسحبت رسميا، أمس الجمعة، من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع موسكو، متعذرة بمزاعم حول انتهاك روسيا للمعاهدة، وهي التهمة التي ينفيها الكرملين.

المصدر: "رويترز"

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