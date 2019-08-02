ترامب: تجارب كيم الصاروخية ربما تكون انتهاكا للقوانين الأممية لكن ليس لصداقتنا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا لا تنتهك اتفاقية سنغافورة الموقعة مع زعيمها كيم جونغ أون، مؤكدا أنه يثق بكيم وبصداقتهما.

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ونشر ترامب اليوم الجمعة 3 تغريدات بخصوص كوريا الشمالية، قال في الأولى: "أجرى كيم جونغ أون وكوريا الشمالية تجارب على 3 صواريخ قصيرة المدى في الأيام الأخيرة. إن الاختبارات الصاروخية هذه لا تشكل انتهاكا لاتفاقية سنغافورة الموقعة بيننا، لأنه لم يكن هناك حديث عن صواريخ قصيرة المدى عندما تصافحنا هناك. ربما تلك التجارب انتهاك من ناحية الأمم المتحدة".

Kim Jong Un and North Korea tested 3 short range missiles over the last number of days. These missiles tests are not a violation of our signed Singapore agreement, nor was there discussion of short range missiles when we shook hands. There may be a United Nations violation, but.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

وفي التغريدة الثانية شكك الرئيس الأمريكي في أن بيونغ يانغ تنوي خرق الاتفاقات مع واشنطن لأن "هناك الكثير لتخسره"، إذ كتب: "لا يريد الرئيس كيم أن يخيب ظني بإخلال الثقة، ولأن هناك الكثير (من الفوائد) يمكن لكوريا الشمالية الحصول عليها.. إن إمكانياتها كدولة تحت قيادة كيم جونغ أون غير محدودة. وأيضا هناك الكثير مما يمكن أن تخسره".

.....Chairman Kim does not want to disappoint me with a violation of trust, there is far too much for North Korea to gain - the potential as a Country, under Kim Jong Un’s leadership, is unlimited. Also, there is far too much to lose. I may be wrong, but I believe that...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

وأضاف ترامب: "قد أكون مخطئا، لكنني أعتقد أن الرئيس كيم يملك رؤية عظيمة وجميلة لبلاده"، مؤكدا أن تلك الخطة لن تتحقق إلا بالتعاون معه، وقال: "إن الولايات المتحدة، لا غيرها، في ظل رئاستي يمكن أن تجعل هذه الرؤية حقيقة".

وعبر ترامب عن قناعته بأن كيم "سيفعل الشيء الصحيح لأنه ذكي جدا، ولا يريد أن يخيب أمل صديقه، الرئيس ترامب!".

....Chariman Kim has a great and beautiful vision for his country, and only the United States, with me as President, can make that vision come true. He will do the right thing because he is far too smart not to, and he does not want to disappoint his friend, President Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

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المصدر: RT