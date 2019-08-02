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ترامب: تجارب كيم الصاروخية ربما تكون انتهاكا للقوانين الأممية لكن ليس لصداقتنا

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ترامب: تجارب كيم الصاروخية ربما تكون انتهاكا للقوانين الأممية لكن ليس لصداقتنا
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلام بين الكوريتين، 30/07/2019
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا لا تنتهك اتفاقية سنغافورة الموقعة مع زعيمها كيم جونغ أون، مؤكدا أنه يثق بكيم وبصداقتهما.

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ونشر ترامب اليوم الجمعة 3 تغريدات بخصوص كوريا الشمالية، قال في الأولى: "أجرى كيم جونغ أون وكوريا الشمالية تجارب على 3 صواريخ قصيرة المدى في الأيام الأخيرة. إن الاختبارات الصاروخية هذه لا تشكل انتهاكا لاتفاقية سنغافورة الموقعة بيننا، لأنه لم يكن هناك حديث عن صواريخ قصيرة المدى عندما تصافحنا هناك. ربما تلك التجارب انتهاك من ناحية الأمم المتحدة".

وفي التغريدة الثانية شكك الرئيس الأمريكي في أن بيونغ يانغ تنوي خرق الاتفاقات مع واشنطن لأن "هناك الكثير لتخسره"، إذ كتب: "لا يريد الرئيس كيم أن يخيب ظني بإخلال الثقة، ولأن هناك الكثير (من الفوائد) يمكن لكوريا الشمالية الحصول عليها.. إن إمكانياتها كدولة تحت قيادة كيم جونغ أون غير محدودة. وأيضا هناك الكثير مما يمكن أن تخسره".

وأضاف ترامب: "قد أكون مخطئا، لكنني أعتقد أن الرئيس كيم يملك رؤية عظيمة وجميلة لبلاده"، مؤكدا أن تلك الخطة لن تتحقق إلا بالتعاون معه، وقال: "إن الولايات المتحدة، لا غيرها، في ظل رئاستي يمكن أن تجعل هذه الرؤية حقيقة".

وعبر ترامب عن قناعته بأن كيم "سيفعل الشيء الصحيح لأنه ذكي جدا، ولا يريد أن يخيب أمل صديقه، الرئيس ترامب!".

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المصدر: RT

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