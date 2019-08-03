ترامب يتحدث عن "تقدم" بمحادثات السلام الأفغانية ويحذر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن هناك الكثير من التقدم في محادثات السلام مع طالبان، محذرا من أن لديه القدرة على محو جزء كبير من أفغانستان في غضون أيام.

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وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "حققنا الكثير من التقدّم.. نحن نجري محادثات"، لكنه أفاد بأن قوات بلاد المنتشرة منذ قرابة عقدين من الزمن يمكنها الانتصار في أفغانستان في غضون يومين أو ثلاثة أو أربعة، إلا أنه لا يتطلع إلى قتل 10 ملايين شخص.

وكان ترامب قد أدلى في يوليو 2019 بتصريحات مماثلة حول 10 ملايين قتيل، غير أنه أوضح هذه المرة أن الأمر لن يشمل أسلحة نووية، حيث أشار إلى أنه يتحدث عن أسلحة تقليدية.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت استأنف فيه مبعوث واشنطن إلى أفغانستان زلماي خليل زاد محادثات السلام مع طالبان في الدوحة.

18 عاما في أفغانستان

وتجري الولايات المتحدة وطالبان جولتهما الثامنة من المباحثات في الدوحة بهدف التوصل لاتفاق ينهي تدخلا عسكريا أمريكيا في أفغانستان عمره نحو 18 عاما.

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وقالت واشنطن إنها ترغب في إبرام اتفاق بحلول الأول من سبتمبر، لكن أي اتفاق سيتطلب من طالبان إجراء محادثات مع كابل.

وأثارت المساعي الأمريكية لإنهاء النزاع قلقا واسعا بين الأفغان من أن يؤدي تعجل واشنطن في طي صفحة أطول حروبها، إلى عودة طالبان إلى ما يشبه السلطة.

من المهم الإشارة إلى أن ترامب لم يكن واضحا في الرد على سؤال حول تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" عن اتفاق يجري التفاوض بشأنه يتضمن خفض الولايات المتحدة عديد قواتها في أفغانستان من 14 ألف عنصر حاليا إلى 8 آلاف، وفي مقابل ذلك الخفض تقوم حركة طالبان بوقف إطلاق النار وتدخل محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية وتتعهد بنبذ القاعدة.

المصدر: "أ ف ب"