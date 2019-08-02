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أول لقاء بين وزيري خارجية كندا والصين منذ الأزمة بين البلدين

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أول لقاء بين وزيري خارجية كندا والصين منذ الأزمة بين البلدين
AFP Johan ORDONEZ
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند
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أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، أنها التقت نظيرها الصيني للمرة الأولى منذ توقيف كندا مسؤولة في مجموعة "هواوي" في ديسمبر الماضي، الأمر الذي تسبب بأزمة بين البلدين.

وقالت فريلاند في مؤتمر عبر الفيديو من بانكوك على هامش قمة "آسيان"، أن "نكون استطعنا الحديث والتباحث حول هذه المسائل مباشرة ووجها لوجه، خطوة إيجابية بالتأكيد".

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وأضافت، أن "وزير الخارجية الصيني عبر عن قلقه حيال عملية ترحيل منغ وانزو.. تعهدنا في مواصلة المحادثات".

وتابعت: "أنا مقتنعة بأن السبيل الأمثل للوصول إلى نتيجة إيجابية يكمن في عدم التفاوض علنا".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوزيرة الكندية تطرقت مع نظيرها الصيني وانغ يي، الذي التقته خلال الأسبوع الحالي على هامش اجتماع دولي في تايلاند، الى مسألة الكنديين الاثنين الموقوفين في الصين".

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هذا وأوقفت الصين في نهاية عام 2018، الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كورفيغ ومواطنه الخبير الاستشاري مايكل سبافور، بعد أيام من إلقاء القبض في مطار فانكوفر في ديسمبر الماضي، وبطلب أمريكي، على المسؤولة ضمن عملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، منغ وانزو.

المصدر: أ ف ب

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