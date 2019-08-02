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بومبيو يعلن انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى

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بومبيو يعلن انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى
Reuters ATHIT PERAWONGMETHA
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة، عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو.

وأضاف بومبيو في بيان حول الانسحاب الأمريكي أن " الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا".

وتابع "أن عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة"، معتبرا أن "تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

يتبع..

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