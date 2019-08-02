موسكو: معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى انتهت "بمبادرة أمريكية"

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن قرار وضع حد لمعاهدة التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، الموقعة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، كان "بمبادرة أمريكية".

وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه "في 2 أغسطس 2019، وبمبادرة من الطرف الأمريكي، تم إنهاء المعاهدة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية حول التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، الموقعة في واشنطن بتاريخ 8 ديسمبر 1987".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن اليوم الجمعة، عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو، مضيفا أن "الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا".

واستندت واشنطن في قرار انسحابها من المعاهدة إلى انتهاكات مزعومة من روسيا، وردت موسكو بالمثل، حيث أن لديها شكاوى حول مدى التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة.

من جهته، لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إلى أن روسيا لا ينبغي لها، ولن تنساق إلى سباق تسلح باهظ الثمن، موضحا أن جميع مقترحات روسيا لنزع السلاح "ما زالت مطروحة والأبواب مفتوحة"، لكنه طالب بعدم الشروع في أي مفاوضات في هذه المسألة مستقبلا، ما لم تتراجع واشنطن عن تعنتها.

وسبق لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن أعلن أن بلاده يمكنها أن تعود إلى معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في حال اتخاذ واشنطن خطوة مماثلة.

المصدر: وكالات