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رايس تحث الأوكرانيين على التعايش مع روسيا بسلام

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رايس تحث الأوكرانيين على التعايش مع روسيا بسلام
Sputnik Илья Питалев
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دعت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس الأوكرانيين "إلى عدم قطع التواصل مع الروس"، لأن على أوكرانيا أن تعيش بسلام ووئام مع جيرانها الروس.

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وقالت رايس لصحيفة "نوفوي فيريميا" الأوكرانية: "يجب عدم قطع التواصل مع كل الروس. هناك العديد من الروس يريدون العيش في سلام مع أوكرانيا. وفي النهاية يجب أن يعيش الأوكرانيون بسلام مع جيرانهم الروس".

وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية بسبب الأزمة التي نشبت في أوكرانيا عام 2014 وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا بناء على استفتاء مواطني شبه الجزيرة.

واتهم الغرب روسيا بالتدخل في أوكرانيا التي نظّم فيها انقلابا مواليا له، وفرض بحجة ذلك عقوبات على روسيا، واتخذت موسكو تدابير جوابية، وذكرت أكثر من مرة أن التحدث معها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية. 

وصرحت القيادة الروسية مرارا وتكرارا بأنها ليست طرفا في النزاع الدائر في أوكرانيا وخاصة في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

المصدر:"نوفوستي"

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